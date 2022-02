EXCLUSIV Partidul care va castiga alegerile in 2024: "Vreau sa depasim 50%". Politica din Romania, zguduita din temelii

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 17 Februarie 2022, ora 05:42 4 citiri

Anul 2023 va fi an de campanie electorala. In timp ce unele dintre formatiunile politice aflate in prezent la guvernarea tarii inregistreaza scaderi in sondaje, altele, chiar din opozitie, se bucura de un nivel de incredere crescanda din partea populatiei. Este si cazul partidului AUR, care, in prezent, se afla la un nivel de 28% in sondaje.

Co-presedintele AUR Claudiu Tarziu, invitatul jurnalistului Robert Turcescu la podcastul EVZ Play de miercuri, 16 februarie, a lansat bomba zilei in ...