EXCLUSIV. Robert Turcescu s-a dezlantuit. Acuzatii grave lansate in direct: "Isi bat joc" (VIDEO)

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 01 Aprilie 2022, ora 05:41 37 citiri

Jurnalistul Robert Turcescu a lansat un semnal de alarma extrem de serios in cadrul podcastului Contrapunct EVZ. Din Romania lipseste cu desavarsire dezbaterea politica adevarata, care ar putea fi una dintre cauzele crizei economice, sociale si morale pe care o traversam in ultima perioada. Mai precis, politicienii care candideaza la cele mai inalte functii in stat sau in aparatul puterii nu ofera sansa de a le fi cunoscute vulnerabilitatile.

Turcescu: Poporul roman e tinut in izolare fata de ...