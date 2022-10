Exclusiv. Romani, vi se pregateste ceva! Hellvig a schimbat tonul. Cristoiu: E clar ca se teme si seful SRI. Video

In dialog cu Robert Turcescu, renumitul gazetar si publicist Ion Cristoiu a spart in bucati discursul lui Eduard Hellvig, apoi a dezvaluit care este miza acestor declaratii neobisnuite.

Suveranismul matura Europa

Premisa este evidenta, considera invitatul, declaratiile sefului SRI vin pe fondul unei revigorari a nationalismului in Romania, pe fondul mai larg al unei revigorari a suveranismului in Europa. Decliclul l-a facut victoria uimitoare a Giorgiei Meloni in Italia, care in ciuda ideilor ...