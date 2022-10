Exclusiv. Scene de cosmar din filmul "Clotilde la primarie"! Consilierul local Dan Podaru: E un sistem mafiot Video

Strazile sunt pline de gunoaie, copacii cad pe masini, parcurile au ajuns un cosmar, gandacii si sobolanii se simt bine. Se intampla in Sectorul 1, cel mai bogat sector al Capitalei, condus de Clotilde Armand. In arena EVZ-Play a venit marti consilierul local Dan Podaru pentru a povesti scene de cosmar din filmul de groaza "Clotilde la primarie". Intr-un podcast incendiar semnat Robert Turcescu si Mirel Curea.

Podaru: Armand este in razboi cu cetatenii sectorului 1

Reprezentant al PNL in ...