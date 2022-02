Executivul anunta ca va lua masuri dupa motivarea CCR privind decizia asupra mastilor de protectie. Renate Weber: Deciziile CCR produc efecte pentru viitor

Guvernul a transmis, marti, dupa decizia CCR referitoare la portul mastii in spatiile deschise, ca se asteapta motivarea hotararii s se vor lua masuri in functie de aceasta. La randul sau, Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat ca decizia nu se aplica incepand de astazi, ci doar dupa publicarea motivarii in Monitorul Oficial. De asemenea, decizia nu are efecte retroactive, ci doar pentru viitor. "Deciziile CCR nu se pot pune in discutie, dar asteptam motivarea si de indata Guvernul va lua ... citeste toata stirea