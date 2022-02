Executivul anunta participare record la AMRO. Ciuca: Suntem interesati sa crestem nivelul relatiilor economice romano-americane

Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu reprezentanti ai companiilor americane din cadrul American-Romanian Business Council. Potrivit Executivului, dialogul a marcat cea de-a zecea aniversare AMRO si a beneficiat de cea mai numeroasa delegatie de companii americane sosite in Romania sub egida AMRO. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, astazi, cu reprezentanti ai companiilor americane din cadrul American-Romanian Business Council. Reuniunea se inscrie in cadrul eforturilor ... citeste toata stirea