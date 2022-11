Exercitiu antiterorist de amploare in Romania. Ce urmeaza sa se intample

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 09 Noiembrie 2022, ora 05:40 25 citiri

Serviciul Roman de Informatii a simulat azi un atac in parcarea unui mall din Capital, dar si reactia fortelor de ordine in cazul unui atac terorist. Circulatia a fost oprita in mai multe zone. Actiuni asemanatoare au avut loc si in Giurgiu si Brasov.

Serviciul Roman de Informatii impreuna cu Sistemul National de Prevenire si Combatere a Terorismului au desfaturat un exercitiu de amploare pentru a vedea cum se descurca in cazul unui atac terorist.

"In scenariile pe care le-am pus in practica ...