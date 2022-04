Experienta unei studente italiene in Romania: "O tara minunata, pacat ca este subapreciata de foarte multa lume"

Maria Erasti, o tanara italiana originara din localitatea Matelica, studenta in ultimul an la Facultatea de Medicina si Chirurgie din Ancona, a ales Romania pentru un stagiu de pregatire de un an, in cadrul proiectului Erasmus, si a marturisit ca a descoperit o lume noua si o tara minunata. Viitorul medic Maria Erasti si-a facut stagiul de pregatire la Sectia de Chirurgie Generala a Spitatul Clinic de Urgenta din Bucuresti."Am ales Romania pentru ca a fost singura destinatie care mi-a permis ... citeste toata stirea