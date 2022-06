Expert: Cum ar planui generalii o lovitura de stat impotriva lui Putin

Vladimir Putin ar putea fi ucis de generalii sai care i-ar ascunde moartea pretinzand ca a suferit un atac de cord, spune un expert in materie de Rusia citat de The Sun. Expertul in materie de securitate si conflicte de la King's College London, Rod Thornton, a declarat pentru The Sun Online ca generalii rusi isi pierd rabdarea din cauza pierderilor si mersului razboiului in Ucraina si ar putea planui sa-l inlature de la putere. "FSB (Serviciile de Securitate ale Rusiei) crede ca Putin trebuie ... citeste toata stirea