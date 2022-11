Expertii Comisiei Europene au constatat ca Romania indeplineste si respecta toate conditiile pentru intrarea in Schengen (Surse)

Scopul principal al acestei misiuni de evaluare a fost colectarea de informatii suplimentare cu privire la implementarea de catre Romania a politicii de vize, protectia datelor si cooperarea judiciara in materie penala. In urma evaluarii, expertii Comisiei Europene, din care au facut parte si reprezentanti ai Olandei, au stabilit ca tara noastra respecta toate masurile impuse pentru a fi primita in Spatiul Schengen.

Romania respecta toata masurile impuse

Echipa de experti, printre care s-au ...