Expertii occidentali sustin ca razboiul din Ucraina se muta pe apa. Marea Neagra, urmatorul front

Tot mai multi responsabili americani sustin ca, pentru combaterea foametei, Aliatii trebuie sa treaca la escortarea navelor cu cereale incarcate din portul Odesa. Fost comandant suprem al Fortelor Aliate in Europa, in perioada 2009-2013, amiralul in rezerva James Stavridis sustine ca razboiului din Ucraina va dezvolta o noua faza care se va desfasura in Marea Neagra. "Vom vedea deschis un alt front in acest razboi, care va fi in Marea Neagra, unde nave militare vor escorta transporturile de ... citeste toata stirea