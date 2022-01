Familie din Ilfov, jefuita de falsi politisti. Hotii au plecat cu peste 20.000 de euro si cu masina familiei. Momentul, surprins de camerele video

Mai multi barbati care au pretins ca sunt politisti au intrat miercuri dimineata intr-o casa din Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. Hotii i-au imobilizat pe membrii familiei si au fugit apoi cu peste 20.000 de euro. O camera de supraveghere a surprins insa momentul in care autorii jafului fug cu masina familiei. Politistii din orasul Popesti-Leordeni au fost sesizati, miercuri, de catre un barbat prin apel la 112 cu privire la faptul ca in dimineata acestei zile, in jurul orei 4,30, doi indivizi ... citeste toata stirea