Familiile militarilor de pe "Moskva" acuza Kremlinul: "Au spus ca tot echipajul a fost evacuat. Este o minciuna cruda si cinica"

Dupa mai multe zile de la scufundarea crucisatorului Moskva, Rusia ascunde informatii referitoare la situatia marinarilor militari aflati la bord. In tot acest timp, familiile incearca sa afle daca cei dragi lor mai traiesc sau nu. Yulia Tsyvova este una dintre mamele care a cautat informatii despre fiul ei, Andrei, care se afla la bordul navei Moskva. Apoi, luni, 18 aprilie, a primit un telefon de la Ministerul Apararii in care era anuntata ca baiatul a murit, relateaza The Guardian. "Avea ... citeste toata stirea