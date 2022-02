In urma cu cateva saptamani a avut loc un accident, pe trecerea de pietoni, in care si-a pierdut viata un copil. Accidentul mortal a fost cauzat de un politist care nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni. O alta fetita ranita in urma accidentului, va fi audiata marti de anchetatori. Avocatul familiei Raisei, Adrian Cuculis, a precizat ca audirea fetitiei ranita in acccident va avea loc marti, incepand cu ora 10:00, ... citeste toata stirea