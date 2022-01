Firea: Agresorii care incalca ordinele de protectie vor fi tinuti departe de victime cu ajutorul a 15 mii de bratari electronice

Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat ca anul acesta aproape o mie de bratari electronice pentru agresori vor fi functionale in trei judete si in Capitala, iar restul pana la 15.000 vor fi active in urmatorii patru ani. "In sfarsit, tinem pasul cu tarile din Occident si intram in lumea civilizata in ceea ce priveste protectia victimelor violentei domestice. Agresorii care incalca ordinele de protectie vor fi tinuti departe de victime cu ajutorul a 15 mii de bratari electronice", a scris ... citeste toata stirea