Firea, despre baietelul roman repatriat din Danemarca: "Copilul are parte de toata iubirea bunicilor"

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, afirma, luni, pe Facebook, ca baietelul roman repatriat din Danemarca ajuns in plasament la bunicii materni, ca asistentii sociali au mers in vizita la micutul M. si la bunici pentru a monitoriza integrarea in familie. "Vreau sa-i asigur pe toti parintii care ne scriu din afara tarii, cu probleme similare cazului din Danemarca, de faptul ca nu ignoram si nu abandonam nici un strigat de ajutor. Pentru toate cazurile care au fost sesizate, mediatizate sau nu,