Firea, despre criza din sectorul energetic: E nevoie de interventie si ajutor din partea Guvernului. Trebuie sa ne uitam mult si la viitor

Gabriela Firea a subliniat ca in contextul cresterii facturilor la energie este "clar ca e nevoie de interventie si ajutor din partea Guvernului". Potrivit ministrului Familiei, Strategia Energetica Nationala are opt obiective majore pana in 2030 care pot fi realizate cu fondurile obtinute prin PNRR si Fondul de Modernizare. "Romanii incep sa primeasca facturile uriase la energie. La fel de greu este si pentru companii si institutii. Este clar ca e nevoie de interventie si ajutor din partea ... citeste toata stirea