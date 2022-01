Firea paseaza Guvernului solutionarea crizei din sectorul energetic

Gabriela Firea, sustine ca "este clar ca e nevoie de interventie si ajutor din partea Guvernului" dezvoltarea sectorului energetic: "Romanii incep sa primeasca facturile uriase la energie. La fel de greu este si pentru companii si institutii", spune ministrul Familiei.

Ea precizeaza ca Romania are la dispozitie 16 miliarde de euro pe care sa le cheltuie in urmatorii opt ani pentru dezvoltarea sectorului energetic.

