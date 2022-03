Firea: Pretul caldurii in Capitala va fi greu de suportat de bucuresteni. Noul pret propus este de aproape doua ori si jumatate mai mare. Nu vom accepta!

Gabriela Firea, fost primar General, a transmis, miercuri, intr-o postare, ca pretul caldurii in Capitala va fi greu de suportat de catre bucuresteni, iar noul pret propus este de aproape doua ori si jumatate mai mare. "Nu vom accepta! ", arata Firea, adaugand ca consilierii generali PSD nu vor vota dublarea facturilor, pentru ca exista riscul ca bucurestenii sa nu poata plati, sa adune datorii uriase si sistemul sa intre in colaps. "Pretul caldurii in Capitala va fi greu de suportat de catre ... citeste toata stirea