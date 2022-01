Fiul de 8 ani al unei romance a fost terorizat de tatal italian pentru notele slabe: traia printre cranii si schelete, iar mama lui era legata de pat daca protesta

Baiatul unei romance a fost terorizat ani in sir de propriul tata, un italian in varsta de 57 de ani care isi obliga fiul de opt ani sa invete printre schelete si cranii pentru ca a-i arata ce pedeapsa va primi in cazul in care lua o nota mica la scoala. Dupa mult timp, mama a cerut ajutor serviciilor sociale, iar barbatul a fost, in cele din urma, condamnat, scrie Corriere della Sera. Luca (numele este unul fictiv), care atunci avea 8 ani, a fost obligat ani de zile de tatal sau sa invete si ... citeste toata stirea