Achizitia celor 100 de camere de supraveghere video a fost estimata, de Primaria orasului Voluntari, la peste 700 de mii de euro. Cea mai mare parte a finantarii va fi asigurata printr-un proiect dezvoltat prin PNRR, iar diferenta de la bugetul local.Sistemul de supraveghere video va monitoriza traficul pietonal si rutier, camerele urmand sa fie instalate in zona parcurilor, in intersectii, langa scoli, dar si la intrare si iesire din oras."Avand in vedere evolutia in crestere a ratei ... citeste toata stirea