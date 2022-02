Florin Citu vrea masuri drastice pentru companiile din Romania cu actionariat rusesc! Ce le propune celor de la ANAF

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 26 Februarie 2022, ora 05:42 59 citiri

Fostul premier Florin Citu a cerut sanctiuni mult mai dure impotriva Rusiei, si soune: "Romania are o datorie sa-si protejeze interesele si poate sa vina cu sanctiuni mai dure".

Mai precis, Florin Citu a cerut Ministerului Finantelor si ANAF sa faca de urgenta o analiza detaliata privind companiile din Romania cu actionariat rusesc pentru ca ajutoarele primite de la statul roman sa nu fie directionate in conturile lor si apoi folositi pentru propaganda.

Am vazut primele masuri luate. Se pare ca ...