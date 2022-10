Florin Roman anunta ca nu exista probe care sa se dovedeasca faptul ca a plagiat. A demisionat din functia de ministru anul trecut

Florin Roman a transmis ca la momentul demisiei i s-au pus in spate o serie de minciuni si mizerii.

Florin Roman dezvaluie ca nu a plagiat

"Am demisionat din functia de ministru urmare a acuzatiilor politice de plagiat, a unui intreg sir de minciuni si mizerii care mi s-au pus in spate.

La mai bine de 10 luni de la acele acuzatii, universitatea imi comunica oficial ca ...