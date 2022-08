Fortele Aeriene Regale Canadiene isi incep misiunea de politie aeriana in Romania

Fortele Aeriene Regale Canadiene isi incep, joi, misiunea de politie aeriana in Romania. Aceasta este cea de a sasea rotatie la Mihail Kogalniceanu a Fortelor Aeriene Regale Canadiene, dupa cele executate in 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021. Potrivit Ministerului Apararii Nationale, detasamentul canadian, format din aproximativ 180 de militari (piloti si personal tehnic) si sase aeronave CF-188 Hornet, va executa misiuni de politie aeriana intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO in ... citeste toata stirea