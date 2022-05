Fortele Aeriene Romane isi pregatesc ratiile de lupta. Ce vor manca aviatorii militari in caz de razboi

Fortele Aeriene Romane vor sa cumpere 90.000 de ratii individuale de lupta la standarde NATO, iar in acest sens au si lansat o licitatie deschisa. Hrana zilnica a unui militar contine peste 5.000 de calorii si costa in jur de 200 de lei fara TVA. Ministerul Apararii Nationale pare sa se pregateasca pentru ce-i mai rau si vrea sa cumpere prin Unitatea Militara 01836 pana la 90.000 de ratii individuale de lupta pentru militarii din Fortele Aeriene Romane. In acest sens, militarii au si lansat o ... citeste toata stirea