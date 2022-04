Fost comandant NATO: Putin vrea sa "dezarmeze" Occidentul lasandu-l sa creada ca se opreste la Ucraina

Un fost comandant NATO a declarat, in cadrul unui interviu acordat CNN, ca, prin invazia Ucrainei, obiectivul presedintelui rus este sa obtina "controlul asupra estului Europei", relateaza Insider. Generalul in rezerva Wesley Clark, fost comandant suprem al fortelor aliate NATO (1997-2000) si in prezent analist militar pentru CNN, spune ca Vladimir Putin vrea sa "perturbe sistemul international" si sa "dezarmeze" "emotional si moral" Occidentul facandu-l sa creada ca ambitiile sale nu se extind ... citeste toata stirea