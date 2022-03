Fost comandant roman din Irak, despre apararea oraselor in vreme de razboi. Avantajul zonelor de munte

Generalul in rezerva Cristian Dinulica, fost comandant al Brigazii 18 Cercetare - Supraveghere "Decebal" si fost comandant al militarilor romani din Irak in 2007 - 2008 a explicat cum trebuie facuta apararea oraselor in cazul unui conflict. Invazia rusa din Ucraina a aratat ca pentru a castiga razboiul pe care l-a declansat Rusia a fost capabila sa loveasca orase mari, inclusiv blocuri de locuinte. Cea mai grava situatie este in Mariupol, acolo este un adevarat dezastru umanitar. Cel putin 1. ... citeste toata stirea