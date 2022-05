Fostul comandant al fortelor aliate NATO in Europa, despre ce ii lipseste Ucrainei in Donbas: "Se sarbatoreste prematur. Lupta ar putea fi pierduta"

Wesley Clark, fostul comandant suprem al fortelor aliate din Europa, care a condus campania NATO in Kosovo a explicat intr-un interviu pentru Radio Europa Libera Georgia de ce ar avea nevoie Ucraina din partea Occidentului pentru a iesi invingatoare in fata Rusiei. Potrivit evaluarii lui Clark a situatiei acuale pe campul de lupta din Donbas, ucrainenii isi duc ofensiva in nord-est si rezista in est, insa un punct critic al inclestarii va fi atins cand terenul se va intari. Iar daca trupele ... citeste toata stirea