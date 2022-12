Fostul premier Mihai Tudose spune ca, la Consiliul JAI, candidatura Romaniei la Schengen va fi scoasa de pe ordinea de zi

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose confirma strategia premierului Nicolae Ciuca, de scoatere a candidaturii Romaniei la Schengen de pe ordinea de zi a Consiliului JAI de la Praga. In urma cu cateva saptamani, conform unor surse politice, premierul Nicolae Ciuca le-ar fi dezvaluit aceasta strategie europarlamentarilor romani, intr-o intalnire la Bruxelles. In situatia in care se intrevede o opozitie, spunea premierul, candidatura Romaneii va fi scoasa de pe ordinea de zi a Consiliului JAI, ...