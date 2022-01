Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, retinut dupa audierile la DNA

Marian Vanghelie a fost retinut de DNA, dupa ce a fost audiat de DNA intr-un dosar in care acesta si alte 21 de persoane sunt urmariti penal pentru achizitii ilegale, supraevaluate. Joi dimineata au avut loc perchezitii la casa lui Marian Vanghelie. Fostul primar al sectorului 5 a fost dus la DNA acolo unde a fost audiat. Oana Mizil a afirmat ca, in ultimele 2 saptamani, atat ea cat si sotul sau au primit mesaje in care se preciza ca urmeaza sa fie arestat, relateaza news.ro."Marian urma sa ... citeste toata stirea