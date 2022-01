Fostul sef al Armatei SUA in Europa: "Romania este un centru de gravitate in regiunea Marii Negre" EXCLUSIV

Fost sef al Armatei SUA in Europa si fost comandant al Trupelor Terestre din NATO, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges a vorbit intr-un interviu exclusiv acordat "Adevarul" despre importanta Romaniei in regiunea "volatila" a Marii Negre si cum poate creste rolul tarii noastre in zona Generalul Benjamin Hodges considera ca tara noastra are un rol esential in regiunea Marii Negre, una foarte importanta din punct de vedere geopolitic."Romania a fost un centru de gravitate privind eforturile ... citeste toata stirea