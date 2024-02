Fostul sef SRI Florian Coldea, vila pe Coasta de Azur. Proprietatea nu e trecuta pe numele lui. Video

Astfel, scrie Liviu Alexa, generalul in rezerva de la SRI, Florian Coldea, merge pe Coasta de Azur sa se relaxeze. Numai ca, se pare ca proprietatea de lux nu e pe numele sau, ci pe numele unui apropiat, anume Bogdan Neidoni.Florian Coldea, vila de lux pe Coasta de Azur"Are acolo o vila, nu e pe numele lui, of course, oficial e pe numele lui Bogdan Neidoni, sageata sa celebra. Dar, practic, e viloaia lui Florian Coldea, pensionar amarat, in zona Monaco, asa cum au marii smecheri ai lumii. ... citește toată știrea