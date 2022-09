Franta si Germania sustin aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Nicolae Ciuca: "Sunt suporterii nostri"

Premierul Nicolae Ciuca a multumit luni Frantei si Germaniei pentru sustinerea acordata in vederea aderarii la Spatiul Schengen. El si-a aratat aprecierea in cadrul evenimentului Grand Matinal Digital, organizat de Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania. La evenimentul de la Palatul Victoria au luat cuvantul si presedinte CCIFER, Francois Coste, precum si ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer.

