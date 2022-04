Fugarul Cristian Rizea, fost parlamentar, afaceri cu un personaj controversat | VIDEO

Cristian Rizea, fostul deputat PSD care a fugit in Chisinau in urma unei condamnari definitive in Romania, a fost surprins in timp ce primea bani de la Vladimir Mardar (Tataroi), vizat intr-un dosar penal de crima organizata. Rizea a explicat, pentru Main News, ca banii ar fi fost pentru tranzactionarea unor criptomonede si a facut o acuzatie bizara: recent, ar fi fost tinta unui atac coordonat chiar de cel care i-a dat banii. Cristian Rizea a fost filmat in timp ce lua bani de la Vladimir ... citeste toata stirea