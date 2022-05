Fugarul Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de inchisoare, a fost capturat in Grecia

Sorin Oprescu a fost retinut marti de autoritatile din Grecia. El este acum in custodia autoritatilor elene dupa ce a fost gasit in Atena. Fostul primar era dat in urmarire generala dupa ce a fost condamnat definitiv la 10 ani si 8 luni de inchisoare in 13 mai. UPDATE: Comunicatul Politiei Romane, referitor la capturarea fugarului Sorin Oprescu:"La data de 17 mai a.c., in urma activitatilor investigative si de cooperare politieneasca, efectuate de Inspectoratul General al Politiei Romane, prin ... citeste toata stirea