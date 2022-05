Furtuna in Bucuresti: Interventii ale ISU pentru indepartarea efectelor: 29 de copaci au cazut, 19 autovehicule au fost avariate. Precizarile prefectului

Furtuna de sambata dupa-amiaza a provocat pagube in mai multe zone Bucurestiului, echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta intervenind pe zece strazi pentru a indeparta copaci, stalpi sau elemente de constructii dislocate de vantul puternic. In total, pana la ora transmiterii acestei stiri in zona Capitalei sunt 29 de copaci cazuti si 19 autovehicule avariate. UPDATE 20.27 Prefectul Capitalei, Toni Grebla a declarat, sambata, la Digi24, despre furtuna din Capitala, ca s-a ... citeste toata stirea