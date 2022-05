Furtunile au provocat pagube in zece judete si in Bucuresti: peste 100 de copaci doborati, zeci de autoturisme avariate

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, luni, ca, in ultimele 72 de ore, s-au inregistrat efecte ale furtunilor in zece judete si in municipiul Bucuresti. Peste o suta de copaci au fost doborati, zeci de autoturisme fiind avariate, dar nu s-au inregistrat victime. "In ultimele 72 de ore (27.05-29.05.2022), la nivel national, pompierii militari au intervenit in 10 judete (AG, BR, DB, DJ, GJ, IF, PH, OT, TR si VL) si in municipiul Bucuresti, pentru inlaturarea efectelor ... citeste toata stirea