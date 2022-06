Gabriela Firea a anuntat ca va propune revenirea gratuitatii biletelor de tren pentru studenti

Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor din Romania, in cadrul careia a discutat despre majorarea locurilor din tabere, mai ales ca se apropie si vacata studentilor, si a anuntat ca va propune revenirea gratuitatilor la transportul cu trenul, pentru studenti. Gabriela Firea anunta, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca lunar are intalniri cu reprezentantii tinerilor din Romania. "Am vrut neaparat sa discutam ... citeste toata stirea