Gabriela Firea se implica in scandalul momentului. "Suntem aici pentru a le sprijini pe femei si nu ne dam batuti in aceasta lupta"

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 09 Mai 2022, ora 05:42

Gabriela Firea, ministrul Familiei, a vorbit despre declaratiile lansate in spatiul public de actritele din Romania, care acuza fapte de hartuire sexuala chiar la locul de munca.

"Sustin egalitatea de sanse intre femei si barbati! In fiecare an, incepand cu anul 2015, ziua de 8 mai este marcata drept Ziua nationala a egalitatii de sanse intre femei si barbati. Egalitatea de sanse intre femei si barbati inseamna drepturi egale la locul de munca, protejarea femeilor de abuzuri, de violente si de ...