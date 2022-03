Ganduri de alegeri interne in PNL. Sighiartau: In contextul in care vom avea congres, Ciuca poate fi o varianta de presedinte

Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat, miercuri, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca "in special primarii PNL sunt ingrijorati" de modul cum se comporta partidul la guvernare si a amintit de posibilitatea unor alegeri interne, fara a spune cand. De asemenea, premierul Nicolae Ciuca este vazut ca un posibil viitor presedinte al partidului. "Am mai avut discutii in interiorul partidului, nu vrem sa aduce subiectele unor discutii din interiorul PNL in spatiul public, nu cred ca merita. ... citeste toata stirea