Garda de Mediu a dispus sanctiuni de 170.000 de lei pentru nerespectarea Autorizatiei de mediu si a regimului deseurilor, dupa incendiul de la Glina

Comisariatul Judetean Ilfov al Garzii Nationale de Mediu (GNM) a aplicat sanctiuni in valoare de 170.000 de lei, pentru nerespectarea autorizatiei de mediu si a regimului deseurilor, dupa incendiul de la Glina, dispunand si masuri in privinta gestionarii si eliminarii deseurilor rezultate in urma incidentului, precum si a colectarii ulterioare. "Societatea la al carei sediu din Glina a izbucnit incendiul, in data de 30.03.2022, a desfasurat activitate de colectare deseuri nepericuloase conform ... citeste toata stirea