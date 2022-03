Garda Nationala de Mediu: Depuneri de praf saharian, incepand de joi, in special in vestul, centrul si nordul tarii

Garda Nationala de Mediu a anuntat miercuri ca o masa de aer tropical din nordul Africii incarcata cu particule de praf cu origine sahariana va avansa catre sudul si sud-estul Europei, inclusiv catre Romania. Astfel, incepand de joi, depunerile de praf vor putea fi observate in sppecial in zonele si intervalele cu ploaie, in vestul, centrul si nordul tarii. "In perioada 30 martie - 1 aprilie circulatia aerului se va face din sector preponderent sud-vestic si sudic, iar spre final vestic, astfel ... citeste toata stirea