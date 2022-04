Generalul american Tod Wolters: Serviciile secrete americane au supraevaluat Rusia si au subestimat Ucraina

Generalul american Tod Wolters, fost pilot de vanatoare, comandant suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), a declarat ca agentiile specializate americane au supraestimat capacitatile militare ale Moscovei si, in acelasi timp, au subestimat posibilitatile ucrainenilor de a riposta in cazul unei agresiuni din partea Rusiei. Concret, in timpul unei audieri a Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, generalul a declarat ca in momentul in care Rusia a invadat Ucraina, serviciile de ... citeste toata stirea