Geoana: Anticipam un razboi de lunga durata in Ucraina. Nu vedem conditii pentru o solutionare politica in termen scurt

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, sambata, ca anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, mentionand ca nu vede conditii pentru o solutionare politica in termen scurt a acestui conflict. "Anticipam un razboi de lunga durata in Ucraina. Nu vedem, din pacate, conditii pentru o solutionare politica in termen scurt. Vom continua sa incurajam aceste lucruri. Vreau ca impreuna sa combatem dezinformarea Federatiei Ruse, care incearca sa transforme agresivitatea lor in ... citeste toata stirea