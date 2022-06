Geoana, increzator ca Finlanda si Suedia vor fi primite in NATO. Cum vede opozitia Turciei la cererea de aderare

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 11 Iunie 2022, ora 05:43 20 citiri

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se arata increzator cu privire la sansele Suediei si Finlandei de a adera la NATO. Aceata in ciuda obiectiilor ridicate de Turcia care are "unele ingrijorari legitime cand vine vorba de teroristi", dupa cum relateaza agentia de presa Reuters.

"Suntem increzatori ca Suedia si Finlanda se vor alatura" aliantei, a declarat secretarul general adjunct Mircea Geoana.

Cele doua state nordice au solicitat sa fie acceptate in alianta militara inca din ...