George Simion a facut scandal in Parlament! "Coldea e aici?" A intrerupt o sedinta importanta

George Simion nu s-a oprit doar la atat, pentru ca a asteptat iesirea lui Hellvig din sedinta, moment in care l-a intrerupt pe parcursul declaratiilor de presa pe care le sustinea.

Din cauza lui Simion, seful SRI a parasit Parlamentul, renuntand la declaratiile pe care voia sa le expuna.

Eduard Hellvig, audiat in Parlament

Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a fost invitat pentru o discutie legata de activitatea Serviciul, in Parlament. El s-a intalnit cu senatorii si ...