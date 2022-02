George Simion acuza politica "pumnului in gura". Liderul AUR nu vrea sa respecte o posibila interdictie din Parlament

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 09 Februarie 2022, ora 05:43 38 citiri

George Simion, liderul AUR, un nou gest de opozitie anuntat in Parlamentul Romaniei. Politicianul a afirmat ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea sa interzica transmiterea in direct sau inregistrarea de catre deputati sau alte persoane a sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii.

George Simion nu are de gand sa renunte la liveurile facute pe Facebook din Parlamentul Romaniei

"Spun cu toata responsabilitatea, nu o sa respect noul regulament, o sa ...