George Simion acuza un abuz impotriva sa: "Sunt tot felul de tertipuri ale sistemului". Ce spune despre redeschiderea dosarului penal

Vineri, 14 Octombrie 2022, ora 05:41

George Simion sustine ca sistemul a comis un nou abuz impotriva sa dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus redeschiderea dosarului penal privind accidentul rutier in care a fost implicat. In luna aprilie, George Simion a fost implicat intr-un incident rutier pe soseaua de centura a municipiului Buzau. Masina pe care o conducea a lovit un alt autoturism care circula in fata sa.

Cei doi conducatori auto s-au inteles, initial, pe cale amiabila. Ulterior, insa, soferul lovit a avut ...