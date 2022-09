George Simion mai pierde un senator. Evdochia Aelenei a parasit AUR cu ochii in lacrimi

Senatorul Edvochia Aelenei si-a anuntat, cu lacrimi in ochi, demisia din partidul AUR, chiar in prima zi a sesiunii parlamentare. Ea a spus ca aceasta demisie este cea mai grea decizie din viata sa.

"Imi anunt demisia din partidul AUR si implicit din grupul parlamentar. Imi pare rau! Cred ca a fost cea mai grea decizie din viata mea. Multumesc", a spus senatoarea Aelenei.

Evdochia Aelenei a ajuns in Senatul Romaniei pe listele partidului AUR, dupa alegerile din 2020, fiind votata de alegatorii ...