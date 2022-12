George Simion, mesaj de 1 Decembrie: "Unirea trebuie sa se infaptuiasca". Liderul AUR cere unirea Romaniei cu Moldova

George Simion, aflat la Alba Iulia, a cerut unirea Romaniei cu Republica Moldova. In viziunea sa, fuziunea celor doua state este posibila indiferent cine e vremelnic in fruntea celor doua state romanesti de astazi.

Liderul AUR a tinut sa transmita un nou mesaj patriotic, cu referire la Marea Unire din 1918, cand Basarabia si teritoriile aflate in componenta Ucrainei - nordul Bucovinei formau "Romania Mare", din timpul lui Ion I. C. Bratianu, Regelui Ferdinand si a Reginei Maria.

